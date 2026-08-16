असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया हाथ, CM साय ने सौंपा 5 करोड़ का चेक

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक राज्यपाल रमेन डेका को सौंपा। यह सहायता राशि असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए आपदा की घड़ी में दूसरे राज्य के लोगों के प्रति छत्तीसगढ़ की संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को सामने रखा।