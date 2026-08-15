स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल रमेन डेका का बड़ा तोहफा, 3 जिलों को मिली 6 मोबाइल एम्बुलेंस

Chhattisgarh Mobile Ambulance: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी मौजूद रहीं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने लोकभवन सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लोकभवन कर्मचारियों के परिजनों और बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान बच्चों को टॉफी और मिठाई वितरित की गई।