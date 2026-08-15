MBBS Internship Stipend: छत्तीसगढ़ के MBBS इंटर्न के लिए खुशखबरी! 15,900 का स्टाइपेंड बढ़कर हो सकता है 30 हजार

MBBS Internship Stipend: प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के इंटर्न छात्रों को हर माह 30 हजार स्टाइपेंड मिल सकता है। राज्य शासन ने एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने वर्तमान स्टाइपेंड 15900 रुपए को रिवाइज कर 30 हजार किया है। कमेटी ने रिपोर्ट कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन (सीएमई) कार्यालय भेज दिया था। कमिश्नर ने भी कमेटी की अनुशंसा तस का जस राज्य शासन को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में शासन बढ़ा हुआ स्टाइपेंड का आदेश जारी कर सकता है।