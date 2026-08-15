Niyad Nellanar Yojana: नक्सल प्रभावित गांवों में विकास का उजाला, 2028 घरों तक पहुंची बिजली

Niyad Nellanar Yojana @दिनेश कुमार: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में अब विकास की रोशनी तेजी से पहुंच रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के साथ ही दुर्गम गांवों को बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का काम भी तेज किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मार्च से जुलाई के बीच सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के 27 गांवों के 2028 घरों तक ग्रिड बिजली पहुंचाई। यह पहल नियद नेल्लानार योजना के तहत की जा रही है। बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के जीवन में सुविधा बढ़ने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।