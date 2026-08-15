Chhattisgarh Prisoners Release: सरकार का बड़ा फैसला! छत्तीसगढ़ की जेलों से 101 उम्रकैदियों को मिली रिहाई

Chhattisgarh Prisoners Release: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जेलों में बंद उम्रकैद की सजा काट रहे 101 बंदियों को बड़ी राहत दी है। राज्य की पांच केंद्रीय जेलों से पात्र बंदियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय से पहले रिहा किया जा रहा है। जेल महानिदेशक (डीजी) हिमांशु गुप्ता के अनुसार यह निर्णय बंदियों के अच्छे आचरण, अनुशासन और सुधारात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के आधार पर लिया गया है। अब तक 13 और 14 अगस्त को 94 बंदियों को रिहा किया जा चुका है, जबकि शेष 7 बंदियों की रिहाई 17 और 18 अगस्त को की जाएगी।