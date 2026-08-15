15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Prisoners Release: सरकार का बड़ा फैसला! छत्तीसगढ़ की जेलों से 101 उम्रकैदियों को मिली रिहाई

Independence Day Special Release: स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ की पांच केंद्रीय जेलों से 101 उम्रकैदियों को समय से पहले रिहाई मिली। अच्छे आचरण और अनुशासन के आधार पर यह राहत दी गई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 15, 2026

Chhattisgarh Prisoners Release

Chhattisgarh Prisoners Release: सरकार का बड़ा फैसला!(photo-patrika)

Chhattisgarh Prisoners Release: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जेलों में बंद उम्रकैद की सजा काट रहे 101 बंदियों को बड़ी राहत दी है। राज्य की पांच केंद्रीय जेलों से पात्र बंदियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय से पहले रिहा किया जा रहा है। जेल महानिदेशक (डीजी) हिमांशु गुप्ता के अनुसार यह निर्णय बंदियों के अच्छे आचरण, अनुशासन और सुधारात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के आधार पर लिया गया है। अब तक 13 और 14 अगस्त को 94 बंदियों को रिहा किया जा चुका है, जबकि शेष 7 बंदियों की रिहाई 17 और 18 अगस्त को की जाएगी।

Independence Day 2026: अच्छे आचरण के आधार पर मिली रिहाई

जेल विभाग के मुताबिक समय पूर्व रिहाई केवल उन्हीं बंदियों को दी जाती है जिन्होंने जेल में रहते हुए अनुशासन का पालन किया, अच्छा व्यवहार रखा और सुधारात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की। सभी मामलों की निर्धारित नियमों के अनुसार समीक्षा के बाद ही रिहाई का निर्णय लिया गया।

बिलासपुर केंद्रीय जेल से सबसे अधिक बंदी रिहा

राज्य की पांच केंद्रीय जेलों में बिलासपुर केंद्रीय जेल से सबसे अधिक 29 उम्रकैदियों को रिहा किया गया। इनमें 13 अगस्त को 14 और 14 अगस्त को 15 बंदी जेल से बाहर आए। रिहाई से पहले सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की गईं तथा बंदियों को भविष्य में कानून का पालन करते हुए सामान्य जीवन जीने की सलाह दी गई।

रायपुर जेल से 23 बंदियों को मिली राहत

राजधानी रायपुर स्थित केंद्रीय जेल से 23 बंदियों को समय से पहले रिहा किया गया। इनमें 13 अगस्त को 9 और 14 अगस्त को 14 बंदियों को रिहाई मिली। जेल विभाग के अनुसार प्रत्येक बंदी के व्यवहार, रिकॉर्ड और सुधारात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया।

दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर में भी हुई रिहाई

दुर्ग केंद्रीय जेल से 21, अंबिकापुर केंद्रीय जेल से 16 और जगदलपुर केंद्रीय जेल से 5 बंदियों को रिहा किया गया। अंबिकापुर में 13 और 14 अगस्त को 8-8 बंदियों को रिहाई मिली, जबकि जगदलपुर में 13 अगस्त को ही पांच बंदी जेल से बाहर आए।

17 और 18 अगस्त को पूरी होगी प्रक्रिया

जेल विभाग के अनुसार रिहाई की प्रक्रिया अभी जारी है। 17 और 18 अगस्त को 7 और पात्र बंदियों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद राज्य की पांचों केंद्रीय जेलों से समय पूर्व रिहा होने वाले उम्रकैदियों की कुल संख्या 101 हो जाएगी।

पुनर्वास और सुधार को बढ़ावा देने की पहल

जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर पात्र बंदियों को विशेष राहत देने का उद्देश्य सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि समय पूर्व रिहाई पूरी तरह निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर ही दी जाती है।

Bastar Independence Day: 79 साल बाद बदला बस्तर का इतिहास, 92 गांवों में पहली बार फहराएगा तिरंगा

ये भी पढ़ें
Bastar Independence Day

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 08:26 am

Published on:

15 Aug 2026 08:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Prisoners Release: सरकार का बड़ा फैसला! छत्तीसगढ़ की जेलों से 101 उम्रकैदियों को मिली रिहाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सलियों के सफाए में 141 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, सुंदरराज-एलेसेला समेत 152 होंगे सम्मानित, देखें पूरी List

President Police Medal 2026
रायपुर

छत्तीसगढ़ RERA अपीलीय अधिकरण को मिला नया अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे की नियुक्ति

Chhattisgarh News
रायपुर

Chhattisgarh Police Award: जज्बा, जोश, जुनून का सम्मान, छत्तीसगढ़ के 42 जांबाज पुलिसकमियों ने लिया अवॉर्ड

Patrika police award new
रायपुर

‘ब्रश करेंगे तो बोलने में आएगी शुद्धता’, राहुल गांधी पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा का तंज

Chhattisgarh Politics
रायपुर

भूपेश बघेल माफी मांगें..! PM पर बयान से BJP सांसद लक्ष्मी वर्मा का बड़ा हमला

BJP Reaction on Bhupesh Baghel Statement
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.