Dry Day in Chhattisgarh: आज शराब की दुकानें रहेंगी बंद, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

Dry Day in Chhattisgarh: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए प्रदेशभर में शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। पर्यटन बार, मदिरा भंडारण केंद्र और संबंधित अहाते भी बंद रहेंगे। आबकारी विभाग ने शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब बिक्री और भंडारण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।