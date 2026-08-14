Chhattisgarh Police Award: जज्बा, जोश, जुनून का सम्मान, छत्तीसगढ़ के 42 जांबाज पुलिसकमियों ने लिया अवॉर्ड

Patrika Jajba Award: दिन हो या रात, बारिश हो या तेज धूप में भी अपने कर्तव्यपथ से नहीं हटने वाले पुलिसकर्मियों के जज्बे को जब मंच में सम्मान मिला, तो उनके अपनों के चेहरे खिल उठे। पत्रिका जज्बा अवार्ड लेने कोई अपने बुजुर्ग पिता के साथ तो कोई अपने बच्चों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश के नक्सल मुक्त होने पर मुख्यमंत्री और जवानों के प्रति स्टैंडिंग ओवेशन के जरिए आभार जताया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस विभाग की ज्ञानेश्वरी यादव द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रौशन करने की सराहना करते हुए उन्होंने जज्बा अवार्ड पाने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने कहा कि पुलिसकर्मी अपने स्वजनों की चिंता किए बिना ड्यूटी करते हैं।