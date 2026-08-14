‘भूपेश बघेल माफी मांगें’, PM पर बयान से BJP सांसद लक्ष्मी वर्मा का बड़ा हमला

BJP Reaction on Bhupesh Baghel Statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री लगातार भाषा की मर्यादा खो रहे हैं और उनके बयान राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों का सम्मान सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है तथा राजनीतिक मतभेद के बावजूद मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए।