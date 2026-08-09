Big Breaking: छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक विद्यावती सिदार के पति का निधन

कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वे जनपद सदस्य रहने के साथ जिला महिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में वे टिकट की प्रबल दावेदार थीं, हालांकि उस समय पार्टी ने चक्रधर सिंह सिदार को उम्मीदवार बनाया था।इसके बाद वर्ष 2020 में उन्होंने जिला पंचायत (डीडीसी) का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए रखी और लगातार पार्टी कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क अभियानों में हिस्सा लिया।