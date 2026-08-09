‘महतारी को हटाना BJP की सोची-समझी रणनीति’, हरेली पोस्टर विवाद पर चरणदास महंत का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि हरेली तिहार छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहारों में से एक है। इस दिन किसान कृषि औजारों और पशुधन की पूजा करते हैं। गांवों में हरेली की अलग ही रौनक देखने को मिलती है और यह पर्व छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति की पहचान माना जाता है। महंत ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के पोस्टर से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब होना दुखद है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी प्रदेश की पहचान और यहां के लोगों की भावनाओं का प्रतीक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पोस्टर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई गई है, तो छत्तीसगढ़ महतारी को जगह नहीं दिया जाना सवाल खड़े करता है।