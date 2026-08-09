14 लाख की अटल प्रतिमा पर लगा था धातु जैसा पेंट, पहली बारिश में उखड़ी परत, अफसरों पर गिरी गाज

बता दें कि शासन ने नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण कर अटलजी के व्यक्तित्व व कृतित्व को सहेजने के लिए मूर्तियां स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए प्रदेश के 182 निकायों को चिन्हित किए गए थे। सभी निकायों से प्रस्ताव मंगाए गए थे। इसके बाद हर निकाय को 14 लाख रुपए तक आवंटित किए। इसमें अटल परिसर और कांस्य धातु से निर्मित अटलजी की प्रतिमा स्थापित करनी है। अधिकांश निकायों ने तो मूर्तियां स्थापित कर दी हैं, लेकिन कुछ ने अभी तक अटल परिसर का निर्माण ही नहीं किया है।