Sanjay Singh Statement: ‘केंद्र के इशारे पर नाच रही सरकार’, छत्तीसगढ़ में BJP पर बरसे AAP सांसद संजय सिंह

पेपर लीक के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि इस समस्या को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2015 से अब तक देश में 148 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई भाजपा शासित राज्यों में भी पेपर लीक के मामले हुए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इन मामलों में भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आती रही है। हालांकि, ये उनके राजनीतिक आरोप हैं।