‘हम डॉन हैं, मां वकील है, जज से सेटिंग है…’ रील बनाकर छात्र को दी धमकी, रायपुर में स्कूल के बाहर बुलाकर पिटाई

Raipur School Violence: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के भाठागांव स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नौवीं कक्षा के छात्र के साथ कथित तौर पर कुछ छात्रों ने बाहरी युवकों की मदद से मारपीट करवाई। आरोप है कि घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और पीड़ित छात्र को धमकी दी गई कि "हम डॉन हैं, मां वकील है, जज से हमारी सेटिंग है।" घटना के बाद डरे हुए छात्र ने स्कूल छोड़ दिया और परिजनों ने उसकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) ले ली। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।