Salwar Gang: कोरबा में ‘सलवार गैंग’ का भंडाफोड़! महिला बनकर ज्वेलरी शॉप में की लाखों की लूट, 2 गिरफ्तार

Salwar Gang: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। तीनों बदमाश महिला का भेष बनाकर अंगूठी देखने के बहाने दुकान में घुसे थे। इसके बाद कट्टा दिखाकर दुकानदार को धमकाया और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर गहने लूट लिए। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में लूट की साजिश कबूल कर ली है।