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बर्थडे पार्टी में मर्डर, खुशी से झूम रहे युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला, कोरबा की घटना

Korba Crime News: ट्रांसपोर्टर की बर्थडे पार्टी में मामूली बात को हुए विवाद में मर्डर हो गया। आरोपी ने कैंपर वाहन से कुचलकर एक युवक की जान ले ली। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई..
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कोरबा

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Chandu Nirmalkar

Jul 04, 2026

Korba crime news, chhattisgarh crime news

बर्थडे पार्टी में मर्डर, खुशी से झूम रहे युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में बर्थडे पार्टी में मामूली विवाद में मर्डर हो गया। नशे में ​डांस के दौरान किसी बात को इस ​कदर विवाद बढ़ गया कि आरोपी ने कैंपर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। आधी रात हुए इस खूनी वारदात से सनसनी फैल गई। उरगा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी तुषार ढांढा वारदात के बाद मौके से वाहन समेत फरार हो गया है।

Korba Crime News: विवाद, मारपीट और मर्डर

जानकारी के अनुसार उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा ने जन्मदिन की पार्टी दी थी, जिसमें करीब 20 से 25 युवक पहुंचे हुए थे। देर रात तक जश्न और शराब की पार्टी चलती रही। वहीं नाच-गाने के बीच रात करीब 1:30 बजे किसी बात को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी तुषार ढांढा ने कथित तौर पर कैंपर वाहन से उज्जवल सिंह को कुचल दिया।

मौके पर हो गई मौत

गंभीर चोट लगने से उज्जवल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पार्टी में शराब का अधिक नशा होने के कारण विवाद होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

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Updated on:

04 Jul 2026 01:01 pm

Published on:

04 Jul 2026 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / बर्थडे पार्टी में मर्डर, खुशी से झूम रहे युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला, कोरबा की घटना

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