बर्थडे पार्टी में मर्डर, खुशी से झूम रहे युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला, कोरबा की घटना

बर्थडे पार्टी में मर्डर, खुशी से झूम रहे युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में बर्थडे पार्टी में मामूली विवाद में मर्डर हो गया। नशे में डांस के दौरान किसी बात को इस कदर विवाद बढ़ गया कि आरोपी ने कैंपर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। आधी रात हुए इस खूनी वारदात से सनसनी फैल गई। उरगा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी तुषार ढांढा वारदात के बाद मौके से वाहन समेत फरार हो गया है।
जानकारी के अनुसार उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा ने जन्मदिन की पार्टी दी थी, जिसमें करीब 20 से 25 युवक पहुंचे हुए थे। देर रात तक जश्न और शराब की पार्टी चलती रही। वहीं नाच-गाने के बीच रात करीब 1:30 बजे किसी बात को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी तुषार ढांढा ने कथित तौर पर कैंपर वाहन से उज्जवल सिंह को कुचल दिया।
गंभीर चोट लगने से उज्जवल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पार्टी में शराब का अधिक नशा होने के कारण विवाद होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग