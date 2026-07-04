बर्थडे पार्टी में मर्डर, खुशी से झूम रहे युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला, कोरबा की घटना

जानकारी के अनुसार उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा ने जन्मदिन की पार्टी दी थी, जिसमें करीब 20 से 25 युवक पहुंचे हुए थे। देर रात तक जश्न और शराब की पार्टी चलती रही। वहीं नाच-गाने के बीच रात करीब 1:30 बजे किसी बात को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी तुषार ढांढा ने कथित तौर पर कैंपर वाहन से उज्जवल सिंह को कुचल दिया।