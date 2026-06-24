Suspended News: सरकारी काम के बदले पैसे मांगने का आरोप, कोरबा प्रशासन ने कर्मचारी को किया निलंबित

Suspended News: कोरबा प्रशासन ने कर्मचारी को किया निलंबित(Photo-patrika)
Suspended News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने तहसील कार्यालय कटघोरा में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 मंजू कृष्णा धिरही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई रिश्वत मांगने की शिकायत और मामले की जांच के बाद की गई है। प्रशासन के अनुसार, शासकीय कार्यों में अनियमितता या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नियमों के तहत आगे भी कार्रवाई की जाएगी। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय निर्धारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दंडाधिकारी कटघोरा के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तहसील कार्यालय कटघोरा में नकल जारी करने के बदले आवेदक किशन कुमार से अवैध राशि की मांग की गई। शिकायत के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।
मामले की जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद एसडीएम कटघोरा ने सहायक ग्रेड-02 मंजू कृष्णा धिरही के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पोंड़ी-उपरोड़ा निर्धारित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान मंजू कृष्णा धिरही का मुख्यालय तहसील कार्यालय पोंड़ी-उपरोड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नियमों के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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