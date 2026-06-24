Suspended News: सरकारी काम के बदले पैसे मांगने का आरोप, कोरबा प्रशासन ने कर्मचारी को किया निलंबित

Suspended News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने तहसील कार्यालय कटघोरा में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 मंजू कृष्णा धिरही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई रिश्वत मांगने की शिकायत और मामले की जांच के बाद की गई है। प्रशासन के अनुसार, शासकीय कार्यों में अनियमितता या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नियमों के तहत आगे भी कार्रवाई की जाएगी। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय निर्धारित किया गया है।