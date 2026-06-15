Korba Accident: सड़क हादसे में रामपुर विधायक के नाती समेत दो की मौत, तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी टक्कर, तीन गंभीर

हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें दिनेश कुमार (25), कपूर राठिया (30) और अजीत राठिया (25) को पहले करतला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ( Korba road accident) हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया। घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक फूलसिंह राठिया परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव उनके गृहग्राम केरवाद्वारी लाए गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया।