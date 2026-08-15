Bango Dam opened: कोरबा में बाढ़ का खतरा! बांगो बांध के 3 गेट खुले, 35 गांवों में अलर्ट

बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रभावित होने वाले इलाकों में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे बसे 35 गांवों में मुनादी कर लोगों को संभावित जलभराव की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों से मवेशियों, कृषि उपकरणों और अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की गई है, ताकि किसी प्रकार की जन-धन हानि से बचा जा सके। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जलस्तर में होने वाले बदलाव की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से नदी और नालों के पास अनावश्यक रूप से न जाने तथा प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है।