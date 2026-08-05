Chhattisgarh Snake Bite: पूजा घर में सो रहा था 3 साल का मासूम, जहरीले करैत ने डसा और हो गई मौत

Snake Bite: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। कटघोरा की पुरानी बस्ती स्थित खालेपारा इलाके में रात के समय घर के पूजा कक्ष में सो रहे तीन वर्षीय मासूम की जहरीले करैत सांप के काटने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि सांप के काटने के बाद परिजन बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं।