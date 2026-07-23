जांजगीर में मोबाइल गेम की लत ने ली किशोर की जान, दो बार सांप ने काटा, फिर भी नहीं छोड़ा फोन

मोबाइल गेम की लत ने ली किशोर की जान (Photo AI Image )
Janjgir Champa News: मोबाइल गेम की लत ने शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम पनगांव में एक 15 वर्षीय किशोर की जान ले ली। किशोर प्रकाश यादव ऑनलाइन गेम पबजी और फ्री फायर खेलने में इस कदर डूबा था कि उसे अपने आसपास की खतरनाक परिस्थितियों का भी अहसास नहीं रहा। जानकारी के अनुसार, गेम खेलते समय उसे दो बार सांप ने काटा, लेकिन वह मोबाइल से नहीं हट पाया। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि खेलते-खेलते अचानक प्रमोद के मुंह से झाग निकलने लगा और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा।
परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रमोद को मृत घोषित किया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में स्तब्धत है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. यह घटना माता-पिता के लिए बच्चों की मोबाइल गतिविधियों पर निगरानी की चेतावनी देती है।
जानकारी के अनुसार, प्रकाश यादव (15 वर्ष) अपने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी दौरान उसे दो बार सांप ने काट लिया, लेकिन वह गेम में इतना व्यस्त था कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गेम खेलते-खेलते किशोर के मुंह से झाग निकलने लगा और वह अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया।
बिलासपुर में मोबाइल गेम की लत लोगों के लिए खतरनाक होती जा रही है। खासकर बच्चों के लिए। ऐसा ही एक मामला चकरभाठा क्षेत्र में सामने आया है। जहां फ्री फायर गेम खेलते हुए एक 14 वर्षीय छात्र की हादसे में मौत हो गई। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला यह छात्र मोबाइल गेम में इस कदर डूबा था कि उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। चलते-चलते वह रोड पर अचानक फिसला और सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई।
मृतक छात्र आदित्य लखवानी चकरभाठा बस्ती का निवासी था और वह अपने बड़े भाई राहुल लखवानी के साथ रात में दोस्तों के संग टहलने निकला था। इस दौरान सभी दोस्त मोबाइल फोन पर ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेल रहे थे। आदित्य भी गेम खेलने में इतना लीन हो गया था कि चलते हुए वह सड़क पर फिसल पड़ा। गिरने के दौरान उसके सिर में गहरी चोट आई। आसपास मौजूद लोगों और उसके भाई ने तत्काल उसे बिल्हा के अस्पताल पहुंचाया। वहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सिम्स रेफर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
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जांजगीर चंपा
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