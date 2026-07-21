Janjgir-champa: आधी रात महिला की हरकत से बाल-बाल बची चाचा-भतीजे की जान, पकड़ाई तो बोली- बदला पूरा हुआ

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले अकलतरा में एक महिला ने आपसी रंजिश में आगजनी की वारदात को अंजाम ​दिया है। म​हिला ने सो रहे चाचा भतीजे को जिंदा जलाने के इरादे से घर में लगा दी। गनीमत रहा कि दोनों की ऐन मौक पर नींद खुल गई और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने घर में आग लगाकर नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अंगीठी भी बरामद की है।