जांजगीर में अब होगी MBBS की पढ़ाई, 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी

अब तक जांजगीर-चांपा और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए रायपुर, बिलासपुर या दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेना पड़ता था। नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से छात्रों को अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों का समय और खर्च दोनों बचेंगे तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी मेडिकल शिक्षा हासिल करने में सुविधा होगी।