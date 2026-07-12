पैसों का लालच देकर ले गया, बालक की हत्या कर खेत में गाड़ा था शव, जांजगीर-चांपा पुलिस ने शातिर आरोपी को दबोचा

पुलिस के अनुसार, परसदा खुर्द निवासी सौखी कुमार केंवट ने अपने 13 वर्षीय बेटे कपिल कुमार केंवट के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई 2026 को गांव का रहने वाला हेमंत कुमार केंवट उनके घर आया और कपिल को अपने साथ ले गया। इसके बाद कपिल घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं, हेमंत से पूछताछ करने पर वह भी कपिल के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।