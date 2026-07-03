जांजगीर-चांपा का स्कूल बना इश्क का अड्डा? वायरल VIDEO के बाद शिक्षक-शिक्षिका सस्पेंड, जानें मामला

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नवागढ़ विकासखंड के ग्राम बोड़सरा स्थित प्राथमिक शाला खैरवार पारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में स्कूल परिसर (Janjgir School Viral Video) के भीतर पदस्थ शिक्षक और शिक्षिका कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आते ही मामला प्रशासन तक पहुंचा, जिसके बाद इसकी जांच के आदेश दिए गए।