3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा का स्कूल बना इश्क का अड्डा? वायरल VIDEO के बाद शिक्षक-शिक्षिका सस्पेंड, जानें मामला

Chhattisgarh Teacher Suspended: जांजगीर-चांपा जिले के एक सरकारी स्कूल का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक और शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Jul 03, 2026

शिक्षक-शिक्षिका सस्पेंड

Teacher Viral Video Chhattisgarh

Janjgir Champa Teacher Suspended: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक सरकारी स्कूल से जुड़ा कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक और शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

जानें क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नवागढ़ विकासखंड के ग्राम बोड़सरा स्थित प्राथमिक शाला खैरवार पारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में स्कूल परिसर (Janjgir School Viral Video) के भीतर पदस्थ शिक्षक और शिक्षिका कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आते ही मामला प्रशासन तक पहुंचा, जिसके बाद इसकी जांच के आदेश दिए गए।

जांच के दौरान विद्यालय के कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से जानकारी जुटाई गई। विभागीय जांच में वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों शिक्षकों की पहचान की पुष्टि होने के बाद यह माना गया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन का मामला मानते हुए दोनों को निलंबित कर दिया गया।

Janjgir Champa Teacher Suspended: निलंबन के दौरान यहां रहेगा मुख्यालय

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, निलंबित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नवागढ़ और शिक्षिका का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अकलतरा तय किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।

वीडियो के बाद ग्रामीणों में नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद गांव के लोगों और अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य और संस्कार निर्माण का स्थान होता है। ऐसे मामलों से शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल होती है और समाज में गलत संदेश जाता है।

विभाग ने दिया स्पष्ट संदेश

शिक्षा विभाग ने कहा है कि सरकारी शिक्षकों से अनुशासित और मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों और सेवा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

CGPSC से 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, दुर्ग के शासकीय कॉलेजों को इसी माह मिलेंगे नियमित प्राचार्य

ये भी पढ़ें
700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Jul 2026 03:26 pm

Published on:

03 Jul 2026 02:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर-चांपा का स्कूल बना इश्क का अड्डा? वायरल VIDEO के बाद शिक्षक-शिक्षिका सस्पेंड, जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sky Lightning: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली की चपेट में आए पति-पत्नी की मौत, छाया मातम

पति-पत्नी की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

गर्लफ्रेंड को मरवाने झारखंड-महाराष्ट्र से बुलाए थे शार्प शूटर, जांजगीर चांपा गोलीकांड में पति-पत्नी समेत 9 गिरफ्तार

chhattisgarh crime news
जांजगीर चंपा

सड़क पर भरे गंदे पानी से किया ब्रश, साबुन लगाकर नहाया, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सामने आया वीडियो

Chhattisgarh News, video viral, janjgir champa news
जांजगीर चंपा

जांजगीर चांपा में हादसा, मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीनों की मौत

janjgir champa road accident
जांजगीर चंपा

सक्ती में दिनदहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम, दो अज्ञात बदमाश फरार

Chhattisgarh Shooting incident
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.