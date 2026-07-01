जांजगीर-चांपा: सड़क पर भरे गंदे पानी से नहाकर ग्रामीण ने सरकार पर निकाली भड़ास, वायरल हुआ वीडियो

कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश लगातार इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। वे दूसरे दिन भी अनशन स्थल पहुंचीं और आंदोलनकारियों के बीच बैठकर उनका हौसला बढ़ाया।( Chhattisgarh News) विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांग पूरी होने तक वे उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। अनशनकारियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कृषि के के इस महत्वपूर्ण सीजन में अनशन पर किसानों का खेत खेत छोड़कर अनश बैठना सरकार की संवेदनहीनता दर्शाता है। उन्होंने इसे जनता के अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई बताया और कहा कि जब तक पक्की सड़क निर्माण शुरू नहीं होता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।