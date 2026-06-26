26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

सक्ती में दिनदहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम, दो अज्ञात बदमाश फरार

Sakti Shooting incident: सक्ती थाना क्षेत्र में दो अज्ञात बदमाशों ने एक युवती को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Jun 26, 2026

Chhattisgarh Shooting incident

दिनदहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या (Photo Patrika)

Chhattisgarh Shooting incident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर से लगे सक्ती जिले में शुक्रवार सुबह दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सक्ती थाना क्षेत्र में दो अज्ञात बदमाशों ने एक युवती को गोली मार दी। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपडेट जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Jun 2026 02:52 pm

Published on:

26 Jun 2026 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / सक्ती में दिनदहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम, दो अज्ञात बदमाश फरार

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मानसून का इंतजार खत्म! जांजगीर-चांपा जिले में 25 जून के आसपास होगी एंट्री, IMD का ताजा अपडेट

Chhattisgarh Monsoon 2026
जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ में किताबों की कमी से भड़के स्कूल संचालक, 25 जून को बंद रहेंगे सभी निजी विद्यालय

Private Schools Closed
जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ में ISI का एजेंट गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेज रहा था सूचना, जांजगीर पुलिस ने दबोचा

Chhattisgarh News, ISI agent arrested in Chhattisgarh
जांजगीर चंपा

सक्ती में फ्लोर्सपार पाउडर की आड़ में हो रही थी गांजा तस्करी, 1.44 करोड़ की खेप के साथ नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार

Chhattisgarh Ganja Smuggling
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh crime news: जांजगीर में दर्दनाक वारदात, बेटे ने मां की पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली सनसनी

Chhattisgarh crime news
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.