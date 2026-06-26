सक्ती में दिनदहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम, दो अज्ञात बदमाश फरार

दिनदहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या (Photo Patrika)
Chhattisgarh Shooting incident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर से लगे सक्ती जिले में शुक्रवार सुबह दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सक्ती थाना क्षेत्र में दो अज्ञात बदमाशों ने एक युवती को गोली मार दी। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अपडेट जारी है।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग