18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

सक्ती में फ्लोर्सपार पाउडर की आड़ में हो रही थी गांजा तस्करी, 1.44 करोड़ की खेप के साथ नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार

Ganja Seizure Sakti: सक्ती पुलिस ने 26 घंटे की घेराबंदी के बाद ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे 208.965 किलो गांजा को जब्त किया।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 18, 2026

Chhattisgarh Ganja Smuggling

1.44 करोड़ का गांजा जब्त (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Ganja Smuggling: सक्ती जिले में नशे के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ओडिशा से राजस्थान ले जाई जा रही करीब 209 किलोग्राम गांजे की खेप को पुलिस ने जब्त करते हुए एक युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान गांजा, ट्रेलर, फ्लोर्सपार पाउडर और मोबाइल फोन समेत कुल 1 करोड़ 66 लाख 20 हजार 460 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

Sakti Police: मुखबिर की सूचना पर रची गई रणनीति

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डभरा सुमीत गुप्ता के मार्गदर्शन में चौकी फगुरम और थाना डभरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। 17 जून 2026 को चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रेलर में भारी मात्रा में अवैध गांजा भरकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल योजना तैयार की और एनडीपीएस एक्ट के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए ग्राम बोडासागर स्थित सागर फैमिली ढाबा के सामने खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर दी।

ट्रेलर की तलाशी में निकली करोड़ों की खेप

नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध टाटा सिगना ट्रेलर (RJ09GC 5216) को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान ट्रेलर में रखी 8 प्लास्टिक बोरियों से कुल 40 पैकेट गांजा बरामद किया गया। प्रत्येक पैकेट का वजन लगभग 5 किलोग्राम था। पुलिस द्वारा किए गए वजन में कुल 208.965 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 44 लाख 48 हजार 250 रुपये आंकी गई है।

Rajasthan Smuggler Arrested: ट्रेलर, फ्लोर्सपार पाउडर और मोबाइल भी जब्त

गांजा परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेलर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा ट्रेलर में मौजूद फ्लोर्सपार पाउडर, जिसकी कीमत 21 लाख 42 हजार 210 रुपये है, और आरोपियों के कब्जे से मिले वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सभी सामग्रियों का कुल मूल्य 1 करोड़ 66 लाख 20 हजार 460 रुपये आंका गया है।

राजस्थान के युवक समेत नाबालिग गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान आरोपी गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जिले के थाना जेवाजा क्षेत्र निवासी अर्पित सिंह (20 वर्ष), पिता रमेश सिंह, तथा उसके साथ मौजूद एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 219/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नशे के कारोबार पर जारी रहेगा अभियान

पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह कार्रवाई सक्ती पुलिस की हाल के समय की सबसे बड़ी मादक पदार्थ जब्ती कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है, जिसने ओडिशा से राजस्थान तक फैले अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 04:16 pm

Published on:

18 Jun 2026 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / सक्ती में फ्लोर्सपार पाउडर की आड़ में हो रही थी गांजा तस्करी, 1.44 करोड़ की खेप के साथ नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh crime news: जांजगीर में दर्दनाक वारदात, बेटे ने मां की पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली सनसनी

Chhattisgarh crime news
जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ में नए धान खरीदी केंद्र का होगा निर्माण, CM विष्णु देव साय ने किए कई बड़े ऐलान

Chhattisgarh Govt Announcement
जांजगीर चंपा

‘पैसे दो, कब्जा लो’ आरोप लगते ही हेड कांस्टेबल पर सस्पेंड, छत्तीसगढ़ में वर्दी की आड़ में हो रही वसूली!

Head Constable Suspended
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh Pre Monsoon: जांजगीर में प्री-मानसून की दस्तक, आधा घंटे से हो रही झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

Chhattisgarh Pre Monsoon
जांजगीर चंपा

'पैसे दो वरना मीटर कटेगा'! जांजगीर के बिजली विभाग के कर्मचारी पर गंभीर आरोप- पैसे भी लिए, बिजली भी काट दी

Power Connection Cut
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.