सक्ती में फ्लोर्सपार पाउडर की आड़ में हो रही थी गांजा तस्करी, 1.44 करोड़ की खेप के साथ नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डभरा सुमीत गुप्ता के मार्गदर्शन में चौकी फगुरम और थाना डभरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। 17 जून 2026 को चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रेलर में भारी मात्रा में अवैध गांजा भरकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल योजना तैयार की और एनडीपीएस एक्ट के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए ग्राम बोडासागर स्थित सागर फैमिली ढाबा के सामने खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर दी।