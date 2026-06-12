‘पैसे दो वरना मीटर कटेगा’! जांजगीर के बिजली विभाग के कर्मचारी पर गंभीर आरोप- पैसे भी लिए, लाइट भी काट दी

Power Connection Cut: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मीटर काटने और बकाया बिजली बिल की वसूली के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई का डर दिखाकर पैसों की मांग की जाती है। ऐसे मामलों की चर्चा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हो रही है। आरोपों के बाद विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।