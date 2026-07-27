Snakebite incident: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा, खाट पर सो रही 8 साल की मासूम को सांप ने डसा, परिजनों में पसरा मातम

विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के मौसम में सांप अक्सर बिलों में पानी भरने के कारण घरों और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर निकल आते हैं। ऐसे में लोगों को रात के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर के आसपास साफ-सफाई रखें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें तथा सांप दिखाई देने पर उसे पकड़ने का प्रयास करने के बजाय तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, ग्रामीणों से बरसात के मौसम में सतर्क रहने की अपील की गई है।