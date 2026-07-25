25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दुर्ग

Leucistic Krait: दुर्ग में मिला अत्यंत दुर्लभ सफेद ‘करैत’, मेलानिन की कमी से बदला जहरीले सांप का रंग

Rare Snake Chhattisgarh: दुर्ग के चरोदा स्थित पंचशील नगर में एक घर से अत्यंत दुर्लभ श्वेतवर्णी (ल्यूसिस्टिक) करैत सर्प मिला। वन विभाग और सर्प विशेषज्ञों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे राजनांदगांव के जंगल में छोड़ दिया।
2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 25, 2026

Leucistic Krait

दुर्ग में दिखा 'व्हाइट करैत' (photo source- Patrika)

Leucistic Krait: चरोदा स्थित पंचशील नगर में एक घर से अत्यंत दुर्लभ श्वेतवर्णी (ल्यूसिस्टिक) 'करैत' सर्प मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और सर्प विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहरीले सांप का सावधानीपूर्वक रेस्क्यू किया। स्वास्थ्य परीक्षण में पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के बाद इसे राजनांदगांव वनमंडल के प्राकृतिक आवास (जंगल) में सुरक्षित छोड़ दिया गया है।

सर्प विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि आनुवंशिक बदलाव का नतीजा है। शरीर में रंगद्रव्य (मेलानिन) की भारी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली इस स्थिति को 'ल्यूसिज्म' कहा जाता है। इसी आनुवंशिक विषमता के कारण सामान्यतः गहरे काले और पीले/सफेद धारियों वाला जहरीला करैत पूरी तरह से दूधिया सफेद दिखाई देने लगता है।

दक्षिण एशिया में बेहद दुर्लभ हैं ऐसे मामले

विशेषज्ञों का कहना है कि श्वेतवर्णी करैत के मिलने की घटनाएं दक्षिण एशिया में बेहद कम दर्ज की गई हैं। भारत में अब तक महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ हिस्सों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के सीमित इलाकों में ही ऐसा सफेद करैत देखा गया है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के दुर्लभ सर्प का मिलना वन्यजीव विशेषज्ञों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बेहद अनोखा मामला है।

रेस्क्यू के बाद राजनांदगांव के जंगलों में किया रिहा

21 जुलाई को पंचशील नगर के एक मकान में सफेद रंग के सांप को देखकर लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। दुर्ग वनमंडलाधिकारी दिपेश कपिल के निर्देश पर सर्प मित्र विजय शर्मा और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे पकड़ा। इसके बाद 23 जुलाई को आर.ए. प्रमोद यादव, विजय शर्मा और सर्प विशेषज्ञ अविनाश मौर्या की मौजूदगी में इस दुर्लभ विषैले सर्प को राजनांदगांव वनमंडल के आरएफ-549 क्षेत्र स्थित सुरक्षित प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ दिया गया।

वन्यजीवों को न पहुंचाएं नुकसान

वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि बारिश के मौसम में घरों या आसपास किसी भी जहरीले या दुर्लभ वन्यजीव के निकलने पर घबराएं नहीं और न ही उन्हें मारें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प विशेषज्ञों को सूचना दें, ताकि मानव सुरक्षा के साथ-साथ इन बेजुबान और दुर्लभ जीवों का भी संरक्षण किया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 09:34 am

Published on:

25 Jul 2026 09:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Leucistic Krait: दुर्ग में मिला अत्यंत दुर्लभ सफेद ‘करैत’, मेलानिन की कमी से बदला जहरीले सांप का रंग

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

17 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी! पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर लगा आरोप, दुर्ग कोर्ट का बड़ा आदेश

Rajesh Chauhan Fraud Case
दुर्ग

तीजन बाई को श्रद्धांजलि, लेकिन परिवार को नहीं मिली एंट्री! कार्यक्रम में उठा विवाद, पोते ने बयां किया दर्द

Teejan Bai Dashgatra
दुर्ग

Bank Fraud: दुर्ग में लोन क्लोजर के नाम पर करोड़ों की ठगी, एक साथ 267 महिलाओं को लगा बड़ा झटका

Bank Fraud
दुर्ग

Teejan Bai Last Rites: नम आंखों से अंतिम विदाई... गनियारी पहुंचा तीजन बाई का पार्थिव शरीर, अमर हो गई पंडवानी की आवाज

Teejan Bai Last Rites
दुर्ग

हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के UTD को जबरदस्त रिस्पॉन्स, हर सीट के लिए 8 से ज्यादा दावेदार

UTD Admission
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.