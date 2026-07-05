Bank Fraud: दुर्ग में लोन क्लोजर के नाम पर करोड़ों की ठगी, एक साथ 267 महिलाओं को लगा बड़ा झटका

Bank Fraud: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्रामीण महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। धमधा थाना क्षेत्र में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े इस मामले में 267 महिलाओं से वसूली गई ऋण किस्त और लोन क्लोजर की राशि में हेराफेरी कर 1 करोड़ 11 लाख 93 हजार 173 रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।