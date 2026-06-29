BREAKING: दुर्ग में दर्दनाक हादसा! बुलेट-मोपेड की आमने-सामने टक्कर, 2 युवकों की मौत

BREAKING: दुर्ग में दर्दनाक हादसा(photo-patrika)
BREAKING: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बुलेट और मोपेड की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही अमलेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक हादसा देर रात करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। इसी दौरान किसी कारण से दोनों चालकों का नियंत्रण बिगड़ गया और दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट और मोपेड के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।
हादसे के बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार हादसे में मृतकों में से एक युवक की पहचान यश शर्मा के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मृतक और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी जुटा रही है।
अमलेश्वर थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की वजह मानी जा रही है। हालांकि पुलिस अन्य सभी पहलुओं की भी जांच कर रही है।
पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हादसे के समय किसी वाहन चालक ने शराब का सेवन तो नहीं किया था या फिर सड़क से जुड़ी कोई तकनीकी वजह दुर्घटना का कारण बनी। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आएगी।
इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके।
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