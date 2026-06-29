BREAKING: दुर्ग में दर्दनाक हादसा! बुलेट-मोपेड की आमने-सामने टक्कर, 2 युवकों की मौत

BREAKING: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बुलेट और मोपेड की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही अमलेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।