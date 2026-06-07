कौन है ‘दीपक’? हाथ पर टैटू और जंगल में मिली खून से सनी लाश, मनेन्द्रगढ़ पुलिस कर रही जांच

Dead Body Found in Forest(photo-patrika)
Dead Body Found in Forest: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में जंगल के बीच एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। भूतहिया नाला के पास शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास से टोपी, जूता और इलेक्ट्रिक तार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है
जानकारी के अनुसार मामला जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंआरपुर चौकी का है। शनिवार को ग्राम पंचायत के सरपंच ने पुलिस को सूचना दी कि भूतहिया नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस के मुताबिक, मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और शरीर पर भी चोट के संकेत मिले हैं। घटनास्थल से एक टोपी, जूता और इलेक्ट्रिक तार भी बरामद किया गया है, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।
जांच के दौरान पुलिस को मृतक के दाहिने हाथ पर 'दीपक' नाम का टैटू मिला है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों और गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाकर मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के पास शव पड़े होने की चर्चा फैलने के बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे। शव की स्थिति देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल बन गया।
मृतक के सिर पर गंभीर चोट और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस हत्या की आशंका से भी जांच कर रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं और आसपास के क्षेत्र की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।
फिलहाल पुलिस का पहला प्रयास मृतक की पहचान स्थापित करना है। इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक की मौत कैसे हुई और क्या उसे किसी अन्य स्थान से लाकर यहां फेंका गया था। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है।
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