कौन है ‘दीपक’? हाथ पर टैटू और जंगल में मिली खून से सनी लाश, मनेन्द्रगढ़ पुलिस कर रही जांच

Dead Body Found in Forest: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में जंगल के बीच एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। भूतहिया नाला के पास शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास से टोपी, जूता और इलेक्ट्रिक तार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है