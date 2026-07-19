Pooja Painkra Suicide Case: कोरिया में पुलिसकर्मी की बेटी ने की थी आत्महत्या, फरार पिता-पुत्र को गिरफ्तार कराने सडक़ पर उतरीं महिलाएं

बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय फव्वारा चौक के पास स्थित आईसी मार्ट के संचालक द्वारा पुलिसकर्मी की बेटी पूजा पैकरा (17) पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी स्कूटी छीन ली गई थी। स्कूटी के बदले परिजन से 50 हजार की डिमांड की गई थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर छात्रा ने पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Pooja Painkra Suicide news) कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने आईसी मार्ट के 3 संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। एफआईआर होने के बाद तीनों फरार थे। इनमें से एक को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था, जबकि पिता-पुत्र अब भी फरार हैं। आरोपियों के नहीं पकड़े जाने से आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को महिलाओं ने सडक़ पर बैठकर आक्रोश जताया। इसके बाद वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉ. नंद कुमार साय के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपा।