विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिक्षकों पर लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाली जाती रहीं, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा परिणामों पर पड़ सकता है। खासकर ऐसे समय में, जब एमसीबी जिले को शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार की सख्त जरूरत है। अब नजर इस बात पर है कि शासन इस व्यवस्था की समीक्षा करता है या फिर शिक्षकों को लंबे समय तक दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।