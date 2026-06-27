छात्रावासों में लापरवाही पर बड़ा एक्शन! चार कर्मचारियों को सुकमा कलेक्टर ने किया सस्पेंड, जानें नाम

सुकमा जिले में छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले कलेक्टर के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण में कई जगह लापरवाही और अव्यवस्था सामने आई। साफ-सफाई की कमी, कर्मचारियों की अनुपस्थिति और संचालन में खामियों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने चार कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।