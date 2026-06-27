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छात्रावासों में लापरवाही पर बड़ा एक्शन! चार कर्मचारियों को सुकमा कलेक्टर ने किया सस्पेंड, जानें नाम

CG Suspended News: सुकमा में छात्रावासों की अव्यवस्था पर प्रशासन सख्त हो गया है। औचक निरीक्षण में लापरवाही मिलने के बाद कलेक्टर ने चार कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया है।
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सुकमा

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Shradha Jaiswal

Jun 27, 2026

Suspended News

Suspended News: चार कर्मचारियों को सुकमा कलेक्टर ने किया सस्पेंड(photo-patrika)

Chhattisgarh Suspended News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संकल्प के तहत सुकमा जिला प्रशासन ने छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती दिखाई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले कलेक्टर के नेतृत्व में छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही और अव्यवस्था सामने आने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

Suspended News: निरीक्षण में मिलीं गंभीर अनियमितताएं

25 जून को कलेक्टर और सहायक आयुक्त द्वारा जिले के कई छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई जगह साफ-सफाई की कमी, कर्मचारियों की अनुपस्थिति और छात्रावास संचालन में लापरवाही जैसी कमियां सामने आईं। प्रशासन का कहना है कि इससे पहले भी समीक्षा बैठकों में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं होने के बाद अब सख्त कार्रवाई की गई है।

चार कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

सुकमा जिले में छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले कलेक्टर के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण में कई जगह लापरवाही और अव्यवस्था सामने आई। साफ-सफाई की कमी, कर्मचारियों की अनुपस्थिति और संचालन में खामियों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने चार कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बच्चों की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सुशासन और जवाबदेही पर प्रशासन का फोकस

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को छात्रावास व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और जहां भी लापरवाही सामने आएगी, वहां जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

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Published on:

27 Jun 2026 12:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / छात्रावासों में लापरवाही पर बड़ा एक्शन! चार कर्मचारियों को सुकमा कलेक्टर ने किया सस्पेंड, जानें नाम

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