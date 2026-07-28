Creta में छिपाकर ले जा रहे थे 223 किलो गांजा, सुकमा पुलिस ने धर दबोचा, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Chhattisgarh Drug Bust: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोन्टा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 223.020 किलोग्राम अवैध गांजा, फर्जी नंबर प्लेट लगी एक क्रेटा कार और तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त गांजे की कीमत करीब ₹1.11 करोड़ है, जबकि वाहन और अन्य सामान सहित कुल जब्त संपत्ति का मूल्य ₹1.27 करोड़ से अधिक है। आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लाकर राजस्थान के भीलवाड़ा में बेचने की तैयारी में थे। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच जारी है।