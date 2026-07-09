सुकमा में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा! ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, बोले- फैसला ग्रामसभा में होगा

Sukma Conversion Controversy: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का पोलमपल्ली गांव एक बार फिर धर्मांतरण से जुड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला केवल धार्मिक मतभेद तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी परंपराओं, सामाजिक रीति-रिवाजों और ग्राम व्यवस्था से भी जुड़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की पारंपरिक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान पूरे होने से पहले ही कुछ परिवारों ने खेतों में जुताई और धान की बुआई शुरू कर दी, जिससे गांव में विवाद की स्थिति बन गई।