छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त, देखें list

Alderman List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला(photo-patrika)
Alderman List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के साथ ही तीनों संभागों के कई शहरी निकायों में लंबे समय से लंबित मनोनयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे पहले सरकार रायपुर और सरगुजा संभाग के 32 नगरीय निकायों में भी एल्डरमैन नियुक्त कर चुकी है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद संबंधित निकायों में प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्यों में मनोनीत पार्षद भी अपनी भूमिका निभाएंगे।
इससे पहले राज्य सरकार रायपुर और सरगुजा संभाग के नगरीय निकायों के लिए भी एल्डरमैन नियुक्ति की सूची जारी कर चुकी है। उस चरण में कुल 32 शहरी निकायों में मनोनयन किया गया था। रायपुर नगर निगम में सबसे अधिक 11 एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे, जिसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी चर्चा रही।
नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति लंबित थी। अब सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से विभिन्न संभागों के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं।
एल्डरमैन या मनोनीत पार्षद ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार नगरीय निकायों में नामित करती है। वे नगर विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभिन्न समितियों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। हालांकि, सामान्यतः उन्हें महापौर या अध्यक्ष के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन निकायों के प्रशासनिक और विकास कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के सभी संबंधित नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की सूची जारी कर दी है। संबंधित निकायों में नियुक्त किए गए सभी मनोनीत पार्षदों के नाम विभागीय आदेश में शामिल हैं। अब इन नियुक्तियों के बाद संबंधित निकायों में आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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