छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त, देखें list

Alderman List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के साथ ही तीनों संभागों के कई शहरी निकायों में लंबे समय से लंबित मनोनयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे पहले सरकार रायपुर और सरगुजा संभाग के 32 नगरीय निकायों में भी एल्डरमैन नियुक्त कर चुकी है।