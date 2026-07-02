नकटी विधायक कॉलोनी पर नया खुलासा, सांसद बृजमोहन ने एक साल पहले मांगी थी निर्माण पर रोक, CM को लिखा था पत्र

पत्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा कि ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक कॉलोनी निर्माण का विरोध किया है। ग्रामीणों की मांग है कि कॉलोनी का निर्माण या तो इसी खसरे की शेष भूमि पर किया जाए या फिर किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए, ताकि वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को विस्थापित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं और आजीविका को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पुनर्विचार किया जाना चाहिए।