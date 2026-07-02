ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी! रायपुर DCP उमेश प्रसाद गुप्ता ने लिया बड़ा एक्शन, डायल-112 का कांस्टेबल सस्पेंडेड

जारी आदेश के अनुसार, 30 जून 2026 की रात करीब 11 बजे सिटी सेंटर मॉल के सामने सर्विस रोड पर कार और बाइक के बीच सड़क दुर्घटना हुई थी। हादसे की सूचना तत्काल डायल-112 के माध्यम से पुलिस को दी गई थी। आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद मौके पर तैनात आरक्षक संदीप शर्मा समय पर नहीं पहुंचे। बताया गया कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में अनावश्यक देरी हुई, जिससे समय पर पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों के साथ आरक्षक का व्यवहार भी मर्यादित नहीं पाया गया।