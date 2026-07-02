Monsoon 2026: अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दिखेगा असर, IMD का ताजा अपडेट जारी

Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अगले 24 से 48 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।