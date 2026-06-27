दुर्ग में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार, 40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

मौसम विभाग ने दुर्ग सहित मध्य छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती हैं। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढऩे की आशंका को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी तथा अगले पांच दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम, कहीं-कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना है।