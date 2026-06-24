मानसून का इंतजार खत्म! जांजगीर-चांपा जिले में 25 जून के आसपास होगी एंट्री, IMD का ताजा अपडेट

पर्यावरण संतुलन बिगडऩे के चलते क्षेत्र के मौसम चक्र में बीते एक दशक से बदलाव देखा जा रहा है। लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन पौधरोपण के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। कभी 1 जून से लगातार जारी रहने वाला प्री मानसून गतिविधि अब बीते दिनों की बात हो चली। आसमान में घने बादल छाते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों सप्ताह भर से से हो रही है। बादल छा तो जरूर रहे है लेकिन बरस नहीं है।