बाजा बजते ही इच्छाधारी नाग बन जाते हैं लोग! कीचड़ में सांप जैसी करते हैं हरकत, जानें छत्तीसगढ़ की अनोखी परंपरा

जांजगीर चांपा के ग्रामीण अंचलों में नाग पंचमी के अवसर पर नगमत का खास आयोजन होता है। परंपराओं के अनुसार नगमत एक तरह का आयोजन है। जिसमें पहले कीचड़ युक्त मैदान बनाया जाता है। फिर मांदर, झांझ की धुन पर बाजा बजाया जाता है। अग्नि में हवन और मंत्रोच्चार का दौर शुरु होता है। इसी के बाद वहां मौजूद कई लोग सांप जैसा व्यवहार करना शुरु कर देते हैं। लोग अपना सुध बुध खोकर सांप की तरह गीली मिट्टी में लोटने लगते हैं। इस तरह नाग देवता के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वहीं उन्हें वापस इंसान के रूप में लाने के लिए बैगाओं द्वारा पूजा पाठ किया जाता है।