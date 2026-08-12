Janjgir-Champa: ई-मेल में एक शब्द बदलकर लगाया 28 लाख का चूना, भारत-नेपाल सीमा से पकड़ाया आरोपी

Chhattisgarh Crime News: साइबर ठगों ने ई-मेल आईडी में महज एक शब्द बदलकर प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा को 28 लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगों ने राउरकेला इस्पात संयंत्र से मिलती-जुलती ई-मेल आईडी से कंपनी को बैंक खाता बदलने का झांसा दिया। कंपनी ने बिना ध्यान दिए 28 लाख रुपए बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाद में राउरकेला इस्पात संयंत्र से संपर्क करने पर भुगतान न मिलने की जानकारी हुई, तब जाकर ठगी का पता चला।