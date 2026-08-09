सक्ती जिला अस्पताल में सफाई को लेकर विवाद, महिला एल्डरमैन और सफाईकर्मी भिड़ीं, थप्पड़-मारपीट का VIDEO वायरल

वहीं, जिला अस्पताल की घटना को लेकर CMHO डॉ. पूजा अग्रवाल ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में विवाद होने की जानकारी मिली है। सोमवार को दोनों पक्षों से घटना के संबंध में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर भी घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है।