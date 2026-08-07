Janjgir-champa: NH-49 पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, दो गंभीर घायल, बिलासपुर रेफर

इधर, सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस एवं एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद फरार वाहन की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद ग्राम किरारी में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने वाहन चालक की जल्द पहचान कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात कही है।