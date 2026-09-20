बुखार समझकर घर पर ही करते रहे इलाज? स्क्रब टाइफस से युवक की मौत, एक माह में 45 मरीज भर्ती

जानकारी के अनुसार तुसमा निवासी 25 वर्षीय युवक को 17 सितंबर को अचानक तेज बुखार आया था। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। परिजनों ने शुरुआती उपचार के लिए उसे शिवरीनारायण के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के बावजूद उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इलाज के दौरान शनिवार को युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। क्षेत्र में बीमारी की स्थिति की निगरानी बढ़ाने के साथ संदिग्ध मरीजों की पहचान और जांच पर भी जोर दिया जा रहा है।