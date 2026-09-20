Chhattisgarh News: ऑटो में सामान छूटा तो नहीं होगी परेशानी, एक स्टीकर से सीधे चालक तक पहुंचेगा यात्री, जानें कैसे

सक्ती पुलिस की इस पहल से ऑटो चालकों की पहचान को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों के लिए भी एक भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की गई है। पंजीकृत ऑटो पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से यात्री जरूरत पड़ने पर चालक से संपर्क कर सकेंगे। पुलिस की ओर से शुरू की गई यह व्यवस्था शहर में आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आने वाले समय में स्टीकर के जरिए ऑटो की पहचान और चालक से संपर्क की सुविधा यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।