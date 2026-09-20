Chhattisgarh News: ऑटो में सामान छूटा तो नहीं होगी परेशानी, एक स्टीकर से सीधे चालक तक पहुंचेगा यात्री, जानें कैसे

ऑटो चालकों का पुलिस पंजीयन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Auto Driver Registration: जांजगीर-चांपा जिले में आने-जाने वाले यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सक्ती पुलिस ने ऑटो चालकों के पंजीयन की नई पहल शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत जिले में संचालित ऑटो चालकों का पुलिस पंजीयन किया जा रहा है। साथ ही पंजीकृत ऑटो पर ऐसा विशेष स्टीकर लगाया जा रहा है, जिसमें ऑटो से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज होगी। इससे यात्रियों को सफर के दौरान सुविधा मिलने के साथ ही जरूरत पड़ने पर ऑटो चालक से सीधे संपर्क करना आसान होगा।
रविवार को आत्मानंद स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले में संचालित ऑटो चालकों का पुलिस पंजीयन किया गया। पंजीयन के बाद प्रत्येक ऑटो पर एक स्टीकर लगाया गया। इस स्टीकर में ऑटो नंबर, चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आपात स्थिति में संपर्क के लिए सक्ती पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर दर्ज किया गया है।
पुलिस की ओर से शुरू की गई इस व्यवस्था का एक अहम उद्देश्य यात्रियों को ऑटो की पहचान संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है। ऑटो में बैठने के बाद यात्री स्टीकर की फोटो अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसी तरह यात्रा पूरी होने के बाद भी स्टीकर की फोटो या उसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में सुरक्षित रखा जा सकता है।
ऐसे में यदि सफर के दौरान यात्री का कोई सामान ऑटो में छूट जाता है तो उसे ऑटो की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री अपने मोबाइल में सुरक्षित स्टीकर की फोटो देखकर उसमें दर्ज चालक के मोबाइल नंबर पर सीधे संपर्क कर सकता है।
अक्सर ऑटो से सफर करने के दौरान जल्दबाजी में यात्रियों का मोबाइल, बैग या अन्य सामान ऑटो में छूट जाता है। ऐसी स्थिति में यात्री के सामने संबंधित ऑटो की पहचान करने की परेशानी रहती है। नई व्यवस्था के तहत ऑटो की पहचान और चालक की जानकारी स्टीकर पर ही दर्ज रहेगी। यात्री यदि सफर के दौरान स्टीकर की फोटो या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखता है तो बाद में उसी जानकारी के आधार पर चालक से संपर्क किया जा सकता है। इससे छूटे हुए सामान को लेकर ऑटो की तलाश करने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है।
स्टीकर में केवल ऑटो नंबर और चालक की जानकारी ही नहीं, बल्कि सक्ती पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी दर्ज किया गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में यात्रियों को पुलिस से संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पुलिस की इस पहल के तहत ऑटो की पहचान, चालक की जानकारी और आपातकालीन संपर्क नंबर एक ही जगह उपलब्ध रहेगा। इससे यात्रियों को ऑटो में सफर के दौरान जरूरी जानकारी अपने पास रखने में आसानी होगी।
सक्ती पुलिस की इस पहल से ऑटो चालकों की पहचान को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों के लिए भी एक भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की गई है। पंजीकृत ऑटो पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से यात्री जरूरत पड़ने पर चालक से संपर्क कर सकेंगे। पुलिस की ओर से शुरू की गई यह व्यवस्था शहर में आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आने वाले समय में स्टीकर के जरिए ऑटो की पहचान और चालक से संपर्क की सुविधा यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
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